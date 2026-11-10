РИА Новости: Мединский посетил командный чемпионат Азии по шахматам в Абу-Даби

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Помощник президента России Владимир Мединский побывал на командном чемпионате Азии по шахматам в Абу-Даби, где в это время выступала российская сборная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди организаторов турнира.

Собеседник агентства уточнил, что представители официальных структур появились рядом с российской командой "через полчаса-час" от начала турнира.

Визит состоялся после трехсторонней встречи России, США и Украины в Абу-Даби. Она длилась 4,5 часа с перерывом в 40 минут. Переговоры продолжатся 11-го числа.

Госсекретарь США Марко Рубио оценил переговоры как конструктивные. При этом политик отметил, что речь не идет о возможности урегулирования конфликта за 24 часа.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский назвал первый день консультаций конструктивным. Стороны успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов, поговорили о гарантиях безопасности и об основах их долгосрочного функционирования. Также поднималась тема необходимости деэскалационных шагов.