10 ноября, 21:07Политика
В ГД заявили, что штрафы за дискредитацию ценностей не коснутся обычных граждан
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Штрафы за дискредитацию традиционных ценностей не коснутся обычных зрителей и интернет-пользователей – они адресованы только платформам, которые не исполняют требования действующего закона, заявил глава комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский в MAX.
"Законопроект устанавливает градацию административных штрафов для платформ, которые не исполняют требования уже работающего закона, вступившего в силу 1 марта 2026 года", – сказал он.
По словам Боярского, санкции коснутся владельцев онлайн-кинотеатров и соцсетей, если те откажутся удалять контент с намеренной антиценностной пропагандой. Закон запрещает фильмы и сериалы, в которых намеренно дискредитируются ценности, описанные в указе президента РФ.
Парламентарий подчеркнул, что не стоит путать дискредитацию ценностей с несоответствием ценностей. В ином случае россияне бы остались без "львиной доли" отечественных и зарубежных фильмов и сериалов, подчеркнул глава комитета.
Дискредитацию произведения оценивают эксперты Минкультуры с марта 2026 года. По мнению депутата, зрители и пользователи не заметили глобального изменения на медиарынке России. За время действия закона злоупотреблений не выявлено.
Ранее думский комитет рекомендовал ГД принять в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Штрафы для юрлиц составят до 700 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 3 миллионов рублей.
При этом санкции не будут применяться к контенту, распространение которого началось до 1 марта 2026 года. Также владельцев сервисов освободят от ответственности, если Роскомнадзор выдал прокатное удостоверение на фильм или сериал.