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10 ноября, 21:07

Политика

В ГД заявили, что штрафы за дискредитацию ценностей не коснутся обычных граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Штрафы за дискредитацию традиционных ценностей не коснутся обычных зрителей и интернет-пользователей – они адресованы только платформам, которые не исполняют требования действующего закона, заявил глава комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский в MAX.

"Законопроект устанавливает градацию административных штрафов для платформ, которые не исполняют требования уже работающего закона, вступившего в силу 1 марта 2026 года", – сказал он.

По словам Боярского, санкции коснутся владельцев онлайн-кинотеатров и соцсетей, если те откажутся удалять контент с намеренной антиценностной пропагандой. Закон запрещает фильмы и сериалы, в которых намеренно дискредитируются ценности, описанные в указе президента РФ.

Парламентарий подчеркнул, что не стоит путать дискредитацию ценностей с несоответствием ценностей. В ином случае россияне бы остались без "львиной доли" отечественных и зарубежных фильмов и сериалов, подчеркнул глава комитета.

Дискредитацию произведения оценивают эксперты Минкультуры с марта 2026 года. По мнению депутата, зрители и пользователи не заметили глобального изменения на медиарынке России. За время действия закона злоупотреблений не выявлено.

Ранее думский комитет рекомендовал ГД принять в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Штрафы для юрлиц составят до 700 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 3 миллионов рублей.

При этом санкции не будут применяться к контенту, распространение которого началось до 1 марта 2026 года. Также владельцев сервисов освободят от ответственности, если Роскомнадзор выдал прокатное удостоверение на фильм или сериал.

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