Заммэра Горбенко поздравил московских полицейских с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Александр Горбенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Он отмечается 10 ноября.

Вице-мэр выразил признательность столичным полицейским за профессионализм и ежедневное обеспечение безопасности москвичей и гостей города. Он отметил, что Москва входит в число самых безопасных мегаполисов мира и в этом большая заслуга сотрудников полиции.

Вместе с тем заммэра подчеркнул, что столичное правительство тесно взаимодействует с правоохранительными органами с целью поддержания высоких стандартов безопасности в городе.

"Обеспечение общественного порядка – наша общая работа, в которой участвуют городские службы и сами москвичи", – сказал Горбенко.

Существенную помощь правоохранительным органам оказывают работники ГКУ "Московская безопасность" и представители Московской городской народной дружины. Каждый день в столице дежурят около 1,4 тысячи дружинников. Они следят за порядком в жилых кварталах и на крупных городских мероприятиях.

В частности, в 2026 году народные дружинники помогали полиции во время выборов депутатов Госдумы IX созыва, празднования Дня знаний и Дня города Москвы. Кроме того, органы прибегали к их поддержке в проведении спортивных забегов и марафонов.

При этом по итогам девяти месяцев 2026 года ряды Московской городской народной дружины пополнили более пяти тысяч человек. Организацией их работы занимаются сотрудники "Московской безопасности". Они также координируют взаимодействие дружинников с правоохранительными органами.

Сотрудников органов внутренних дел также поздравил Владимир Путин. Президент отметил роль МВД в системе государственной власти и поблагодарил личный состав за службу, готовность помогать гражданам и выполнение поставленных задач.

С поздравлениями выступил и Сергей Собянин. Он также объявил благодарность и вручил почетные грамоты правительства Москвы сотрудникам столичной полиции. Помимо этого, мэр передал представителям МВД 10 служебных машин "Москвич 3е".

