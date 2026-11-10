10 ноября, 20:56Происшествия
Фуру развернуло в результате ДТП на Ярославском шоссе
О пострадавших пока неизвестно. Тем не менее на месте ЧП уже работают экстренные службы. Движение в районе ДТП затруднено.
Ранее на улице Астрадамской в Тимирязевском районе на севере Москвы произошла авария с участием коммерческого автобуса № 466 и пешехода. О причинах инцидента не сообщалось – их установят сотрудники Госавтоинспекции.
До этого два человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на юго-востоке столицы. Авария произошла на Сормовской улице – там столкнулись грузовая машина и автомобиль ВАЗ.