Фуру развернуло в результате ДТП на Ярославском шоссе

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Фуру развернуло из-за крупного ДТП на Ярославском шоссе. Еще один автомобиль в результате аварии оказался смят, сообщили очевидцы.

О пострадавших пока неизвестно. Тем не менее на месте ЧП уже работают экстренные службы. Движение в районе ДТП затруднено.

Ранее на улице Астрадамской в Тимирязевском районе на севере Москвы произошла авария с участием коммерческого автобуса № 466 и пешехода. О причинах инцидента не сообщалось – их установят сотрудники Госавтоинспекции.

До этого два человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на юго-востоке столицы. Авария произошла на Сормовской улице – там столкнулись грузовая машина и автомобиль ВАЗ.

