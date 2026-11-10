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10 ноября, 20:27

Политика

Путин и Лукашенко встретились в резиденции в Ново-Огареве

Фото: MAX/"Пул Первого"

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились в Ново-Огареве. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

"Завтра (11 ноября. – Прим. ред.) у нас полноценный рабочий день – с коллегами будем общаться в рамках очередной сессии ОДКБ. Разумеется, как всегда бывает, будем говорить обо всех сторонах наших отношений – и экономика, и другие вопросы гуманитарного характера", – приводит РИА Новости слова российского лидера.

Он также добавил, что товарооборот РФ и Белоруссии можно назвать удивительным по объему, а экономическое партнерство Москвы и Минска развивается хорошим темпом.

Путин также поблагодарил Лукашенко за помощь в организации гуманитарных обменов на украинском направлении. Подводя итог неформальной встречи, российский лидер пригласил своего коллегу на ужин к себе домой.

Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом 10 ноября. Он примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Лидеры государств – участников организации обсудят ее работу и вопросы безопасности на глобальном и региональном уровне.

Планируется, что белорусский лидер поднимет тему обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве и расскажет о позиции Белоруссии по основным направлениям развития ОДКБ. По итогам мероприятия будет подписано около 20 документов.

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