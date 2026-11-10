Мосжилинспекция выявила незаконную перепланировку подъезда на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосжилинспекция (МЖИ) оштрафовала управляющую организацию за незаконную перепланировку подъезда дома в Бабушкинском районе столицы. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

В инспекцию обратился житель дома на улице Коминтерна на северо-западе города. По его словам, была самовольно проведена перепланировка общедомового имущества. Инспекторы установили, что в несущей стене подвального помещения был создан дверной проем.

Управляющая организация, в свою очередь, не смогла предоставить ни протокол собрания собственников, ни иных документов, разрешающих перепланировку.

"Мосжилинспекция привлекла управляющую организацию и ее руководителя, ответственных за содержание общедомового имущества, к административной ответственности и обязала привести подъезд в проектное состояние либо согласовать изменения в установленном порядке",– говорится в публикации.

Исполнение данного предписания находится на контроле МЖИ.

Ранее Мосжилинспекция обязала управляющую компанию восстановить работу принудительной системы вентиляции в многоквартирном доме на Амурской улице в столичном районе Гольяново. Поводом для проверки стало обращение жителя дома, который пожаловался на длительное бездействие коммунальщиков: проблемы с вентиляцией в квартире сохранялись продолжительное время, однако управляющая организация не принимала мер для их устранения.