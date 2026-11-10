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10 ноября, 18:00

Общество

В РСТ назвали дискриминацией возврат мальдивским банком средств россиян

Фото: Getty Images/Anadolu/Matt Hunt

Российский союз туриндустрии (РСТ) рассматривает возврат банком Мальдив средств российских туристов как намеренную дискриминацию. Об этом Агентству "Москва" заявил член правления РСТ Артур Мурадян.

По его словам, в союзе не видят оснований для таких действий со стороны банков. Законодательство Мальдив не запрещает ни оплату за российских туристов, ни сам отдых на островах. При этом другие государства подобных сложностей не создают, а российский турпоток на Мальдивы является лидирующим.

Мурадян отметил, что власти Мальдив заинтересованы в российских туристах. После того как проблема получила огласку, им предстоит определить, насколько они готовы косвенно соблюдать санкции с перегибом. Он подчеркнул: санкционного запрета, который позволял бы выделить отдельный банк для работы только с российским рынком, не существует.

Ранее СМИ сообщали, что туристы переводили деньги туроператорам, но средства не доходили до гостиниц из-за сбоев платежей. Отели требовали повторной оплаты, в том числе угрожая задержанием.

Другие путешественники сообщали, что в аэропортах Мальдив усилили контроль. Туристов выборочно допрашивают в поисках должников и якобы заставляют платить за номера по второму кругу.

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