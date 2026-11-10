На территории комплекса "Кресты" в Санкт-Петербурге начались подготовительные работы

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На территории бывшего следственного изолятора (СИЗО) "Кресты" в Санкт-Петербурге начались подготовительные работы. Об этом в беседе с ТАСС сообщил гендиректор группы компаний "КВС", являющейся собственником объекта, Сергей Ярошенко.

По его словам, подготовительные работы ведутся в строгом соответствии с разрешительной и проектной документацией. Гендиректор пояснил, что на видео, ранее появившемся в СМИ, зафиксированы работы по демонтажу литеры И, а все мероприятия проходят с соблюдением требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

Ярошенко добавил, что все проводимые на площадке работы осуществляются в рамках предусмотренных законодательством процедур и на основании полученных согласований и разрешений.

Исторический комплекс "Кресты", который признан памятником архитектуры, возвели на набережной Невы в 1890 году на месте одиночной тюрьмы. Комплекс носит такое название в связи со своей конфигурацией – два здания спроектированы в форме крестов. С 1964 года "Кресты" стали СИЗО № 1.

После постройки нового изолятора в Колпине под Санкт-Петербургом комплекс перестали использовать для содержания подследственных. В 2017 году их перевели в "Кресты-2", а сам старый комплекс был закрыт. За свою историю за стенами "Крестов" отбывали заключение Николай и Лев Гумилевы, Николай Заболоцкий, Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Георгий Жженов и Иосиф Бродский.

В 2023 году земельный участок и здания бывшего СИЗО получило в управление АО "ДОМ.РФ", а в начале марта прошлого года новым собственником "Крестов" стала группа компаний "КВС", которая выкупила комплекс на торгах за 1,1 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в исторических зданиях "Крестов" появится современное культурно-деловое пространство. губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что здесь планируется создать подземный пешеходный переход, который соединит "Кресты" и причал на Арсенальной набережной. Это позволит создать еще один туристический маршрут и обеспечить доступ к комплексу с воды.