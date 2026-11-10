Более 320 домов с цветочницами на фасадах отремонтировали в Москве за 10 лет

Фото: пресс-служба фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве за 10 лет реализации региональной программы капремонта жилого фонда привели в порядок 323 дома, фасады которых украшают декоративные цветочницы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Во время ремонта мастера следят за сохранностью всех деталей и стараются не отступать от замысла архитекторов. Цветочницы – функциональный элемент: они позволяют жильцам украшать окна, создавать мини-сады и добавлять краски в облик улиц. Помимо цветочниц, столичные фасады нередко украшают пилястры, кронштейны, венчающие и межэтажные карнизы.

В 2024 году работы прошли в доме 36, корпусе 1, на Большой Черемушкинской улице. Пятиэтажное здание возведено в 1953 году по типовому проекту I-410 Специального архитектурно-конструкторского бюро, которое разрабатывало серийные дома для Москвы во второй половине 1950-х.

Дом имеет простую форму, к его углу примыкает соседнее здание. Два нижних этажа отделены межэтажными поясами, на дворовом фасаде места общего пользования выделены ризалитами, входные группы украшены порталами. Нижние части открытых балконов и цветочниц оформлены кронштейнами, по периметру есть венчающий карниз с подкарнизными поясами и элементами декоративной кладки.

В рамках работ фасад промыли, расчистили от старых красочных слоев, отремонтировали кирпичную кладку, расшили швы в поврежденных местах и обработали участки увлажнения антисептиком. Стены окрасили в исторический кирпично-красный и классический белый цвета.

Кроме того, отремонтировали балконы, приямки и входные группы, заменили водосточные трубы и обновили штукатурку цоколя. В доме также проложили новые кабель-каналы, установили лотки, провели силовые кабели с разводкой по межэтажным щиткам, обновили щитки вводно-распределительных устройств и установили дифференциальные выключатели.

В 2025 году обновили дом 8 в Банном переулке. Пятиэтажное здание 1957 года постройки возведено по типовому проекту. Оно имеет сложную форму в плане, лаконичные фасады и порталы у входных групп. По периметру проходят венчающий карниз, декоративный орнамент и межэтажные пояса из темно-красного кирпича.

Сначала фасад очистили, расшили швы, обновили участки кладки и нанесли антигрибковую защиту. Затем основной фасад с дымоходом окрасили в исторический оттенок "светлая слоновая кость", а венчающий и межэтажный карнизы и другие декоративные элементы – в бежево-красный.

На последнем этапе отреставрировали подъездные двери и лоджии, поменяли оконные отливы, уложили отмостку с желобами для стока воды и поставили новые наружные водосточные трубы. На кровле восстановили обрешетку и покрытие, утеплили чердачный этаж, привели в порядок подвальные помещения и подъезды, смонтировали новые сети холодного и горячего водоснабжения, электрические системы, канализацию и центральное отопление.

В 2026 году ремонт продолжается по адресу улица Кедрова, дом 6, корпус 2. Пятиэтажный дом Г-образной формы построен в 1954 году по индивидуальному проекту. Цветочницы размещены на уровне второго этажа, три нижних этажа отделяет межэтажный пояс, по периметру идет венчающий карниз, входные группы оформлены порталами, окна – наличниками.

В настоящее время приводят в порядок фасад и кровлю. Специалисты уже промыли поверхности, заделали трещины, восстановили кирпичную кладку, обработали места намокания антигрибковыми растворами, обновили штукатурку и покрасили стены в жемчужно-белый и классический белый цвета.

Также они ремонтируют, штукатурят и красят полуарочные наличники, балконные кронштейны и порталы входных групп. Затем обновят балконные экраны и водосточные трубы, нанесут новую штукатурку на цоколь, заменят отливы и обустроят отмостку.

На крыше заменят обрешетку, поврежденные стропила и кровельное покрытие, деревянные элементы обработают огнебиозащитным составом, заменят слуховые окна и обеспечат температурно-влажностный режим.

Между тем в городе продолжается обновление семи домов, фасады которых украшают колонны. Здания приводят в порядок по программе капремонта. Мастера восстанавливают архитектурный декор, обновляют наружные стены, крыши и инженерные коммуникации, уделяя особое внимание сохранению исторического облика объектов.