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10 ноября, 17:22

Транспорт

Ограничения на движение сняли в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения движения в центре Москвы сняты, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Вновь можно проехать на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, а также на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал. Кроме того, доступны для движения Большой Каменный мост по направлению в центр и съезд с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь.

Перекрытия действовали во второй половине дня во вторник, 10 ноября. Кроме того, в Дептрансе советовали автомобилистам по возможности отказаться от поездок в период вечернего разъезда, с 17:00 до 20:00.

Тем, кто все же планирует ехать на машине, порекомендовали заложить дополнительное время на дорогу, заранее продумать маршрут и следить за изменениями дорожной обстановки. Более удобным временем для поездок на автомобиле называли период после 20:00.

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