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19 октября, 12:38

Транспорт

Движение ограничено на съезде с ТТК в 1-й Сетуньский проезд до 20 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На западе Москвы временно ограничили проезд по одной полосе съезда с Третьего транспортного кольца в 1-й Сетуньский проезд, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничение будет действовать с 19 октября по 20 декабря. Работы затронут участок в районе дома 8 по 1-му Сетуньскому проезду. Мера связана с реконструкцией инженерных сетей.

Ранее в столице временно ограничили движение на Волоколамском шоссе. До 1 октября 2027 года для проезда будет недоступна одна полоса на участке от дома 23 по Большому Волоколамскому проезду до дома 22, корпуса 2, по Волоколамскому шоссе. Ограничения связаны со строительными работами.

Также в Москве ограничили движение на Рязановском шоссе. До 30 июня 2027 года для проезда будет недоступна одна полоса в районе дома 27/2 в деревне Рязаново из-за проведения ремонтных работ.

Движение транспорта ограничили на двух участках в ТиНАО

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