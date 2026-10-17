Движение ограничено на участке Рязановского шоссе до 30 июня 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта ограничено на Рязановском шоссе до 30 июня 2027 года. Меры связаны с проведением ремонтных работ, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что в районе дома 27/2 в деревне Рязаново будет недоступна для движения одна полоса.

Ранее в Москве изменили работу маршрутов у "Фуд Сити" на время проведения дорожных работ. Автобус № с179 больше не заезжает к торговому комплексу, а маршрут № 184 временно не работает.

Между тем в столице с начала года изменили схему движения на 19 перекрестках в девяти административных округах, организовав там круговое движение. Такие схемы открывают дополнительные направления, сокращают объезды и равномернее распределяют транспортные потоки.

