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09 октября, 12:26

Мэр Москвы

Собянин: новый путепровод улучшит транспортную доступность трех районов Москвы

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Путепровод через пути Ярославского направления МЖД свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, а также соединит улицы Менжинского и Дудинку. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, это повысит транспортную доступность Лосиноостровского, Бабушкинского и Ярославского районов, которые сейчас разрезаны железной дорогой.

Он уточнил, что путепровод будет стоять на пяти опорах, одна из которых расположится между путями. Три опоры и подпорные стенки уже возведены, выполнена первая надвижка пролета.

Собянин добавил, что в настоящее время строительная готовность объекта превысила 20%. Сооружение выполнили в форме подковы, чтобы сохранить существующие инфраструктурные и социальные объекты, включая памятник культурного наследия – поликлинику "РЖД".

"При возведении путепровода применяем самые передовые технологии и отечественные материалы. Так, например, белгородские производители поставляют на объект металлоконструкции", – написал мэр.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию 4,3 километра дорог. Помимо путепровода, появится Проектируемый проезд № 4337 от будущего путепровода до Федоскинской улицы, а также обновят участки Анадырского и Хибинского проездов и улицы Менжинского. Срок завершения – 2028 год.

Ранее на юге Москвы завершили строительство автомобильного съезда на улице Героев-Железнодорожников, который связал районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Съезд на Элеваторную улицу появился по проекту Центра организации дорожного движения. Он позволяет горожанам не делать крюк протяженностью до 1,5 километра через Бирюлевскую улицу.

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