Новый съезд связал районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На юге Москвы завершили строительство автомобильного съезда на улице Героев-Железнодорожников, который связал районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

Съезд на Элеваторную улицу появился по проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Он позволяет горожанам не делать крюк протяженностью до 1,5 километра через Бирюлевскую улицу и быстро доезжать до домов или важных социальных объектов. Теперь время в пути сократится до 5 минут

Как отметили в ЦОДД, для строительства не нужны были масштабные работы и перекрытия. Участок рассчитан на легковые автомобили. Съезд со внутренним радиусом 5 метров позволяет повернуть почти на 180 градусов в сторону Элеваторной улицы и Элеваторного переулка.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода длиной более 50 метров над Шмитовским проездом возле делового центра "Москва-Сити". Он готов уже почти на 60%. Установлены опоры и подпорные стены, укреплены элементы пролетного строения.