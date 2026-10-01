Школу в Бурятии перевели на дистанционное обучение из-за свежих следов медведя

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В Кижингинском районе Бурятии Сулхаринскую школу перевели на дистанционное обучение из-за следов медведя, обнаруженных недалеко от жилого дома. Об этом сообщили в учебном заведении.

По словам представителя школы, утром 1 октября свежие следы хищника были найдены в 100–200 метрах от жилого дома. В связи с этим было оперативно принято решение о переходе на дистанционный формат на ближайшие дни – до разрешения ситуации.

В этой школе обучаются 48 детей. Информация об обнаруженных следах передана главе района.

Ранее медведь вышел к людям на курорте "Роза Хутор" в Сочи. Инцидент произошел на набережной реки Мзымты.

Службы курорта совместно с сотрудниками Сочинского нацпарка круглосуточно отслеживают появление диких животных. При необходимости зверей отпугивают пиротехникой.