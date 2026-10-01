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03:29

Политика

Глава Пентагона обвинил американских журналистов в госизмене за освещение войны с Ираном

Фото: depositphotos/icholakov01

Министр обороны США Пит Хегсет, выступая на базе Корпуса морской пехоты в Куонтико, резко осудил освещение американскими СМИ военного конфликта с Ираном, назвав такие публикации государственной изменой и предательством. Его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что свободная пресса важна, однако предвзятый активизм, целенаправленно порочащий военнослужащих и выполняемую ими миссию, является принципиально антиамериканским и отвратительным. Хегсет также отметил, что американская пресса заставляет иранские государственные СМИ выглядеть вменяемыми.

Министр представил американские СМИ как угрозу для военнослужащих США, указав, что их публикации, основанные на источниках в Пентагоне, раскрывают врагу передвижения и базы военных, а также подвергают непосредственной опасности их жизни, когда содержат ложные сведения о запасах боеприпасов.

При этом Хегсет заявил, что обвинения со стороны СМИ он обычно считает своим достижением.

Также ранее президент США Дональд Трамп объявил о немедленном лишении допуска в Белый дом журналистов телеканалов CNN, MSNBC и газеты Politico. По его словам, причиной стало постоянное распространение этими изданиями "лживых новостей".

Он подчеркнул, что СМИ не должны иметь возможности рассказывать небылицы о властях Соединенных Штатов.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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