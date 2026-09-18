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18 сентября, 12:13

Политика

Трамп пообещал найти "грязных собак", виновных в утечке секретных данных по Ирану

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что виновных в утечке секретных данных по Ирану найдут и заставят "заплатить высокую цену". Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пост в соцсети Truth Social.

Трамп также опубликовал ссылку на материал The Washington Post "Что слитые утечки об Иране говорят о Трампе". В статье утверждается, что перед началом военной операции против Ирана президент США получал предупреждения о возможных последствиях ударов по стране.

В частности, тогдашний директор Национальной разведки Тулси Габбард предупреждала Трампа о риске перекрытия Тегераном Ормузского пролива, что могло дестабилизировать мировой энергетический рынок. Аналогичные опасения высказывали высокопоставленные военные.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, как отмечает издание, выступал за более осторожный подход и переговоры, которые, по его оценке, обошлись бы дешевле войны.

"Очень интересно. Обязательно к прочтению! Продолжайте сливать, вы, грязные собаки! Когда мы найдем вас, вы заплатите высокую цену", – написал Трамп.

Ранее, как сообщали СМИ, Тегеран выдвинул Вашингтону через посредников семь условий. Там заявили, что пока они не выполнены, Ормузский пролив останется закрытым.

Тем временем Трамп заявил, что война с Ираном скоро завершится и это собьет цены на нефть. Также он предлагал переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа".

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