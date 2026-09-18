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18 сентября, 13:45

Город

В исторических домах Москвы обновят 294 лифта

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Работы по замене лифтового оборудования в 2026 году проводят в исторических жилых домах Москвы – в центре столицы установят 294 новых подъемника. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Срок службы лифтового оборудования по действующему городскому стандарту составляет 25 лет, после чего его необходимо обновлять. В рамках нынешних работ специалисты Фонда капитального ремонта Москвы устанавливают подъемники грузоподъемностью 400 килограммов. Скорость каждого из них будет достигать одного метра в секунду.

В частности, новые лифты появятся на Бакунинской улице, доме 50, строении 3. Кирпичное семиэтажное здание возвели в 1912 году. В нем два подъезда, каждый обслуживает один пассажирский подъемник – оба оборудования заменят. Среди особенностей фасада – многогранные эркеры и прямоугольные и арочные окна.

Обновление затронет и дом 15, корпус 2, в Дегтярном переулке. Его возвели в 1910 году по индивидуальному проекту. В пятиэтажном здании с цокольным этажом и чердаком предусмотрен один подъезд и, соответственно, один лифт – его также заменят. Архитектурный облик дома дополняют венчающий карниз по периметру и пилястры с аттиками на главном фасаде.

Еще два подъемника установят на Старой Басманной улице, доме 20, корпусе 2. Его проект разработал архитектор Борис Сидоров, построили здание в 1927 году. Пятиэтажный дом выполнен в стиле конструктивизма и имеет три подъезда с пассажирскими лифтами. Один из них уже заменили, а оставшиеся два обновят в этом году.

Фасады здания украшены прямоугольными окнами и балконами, а у входов расположены тамбуры. Снаружи находятся шахты лифтов, при этом окна в угловой части дома выделены нишами.

Ранее в центре Москвы запланировали реставрацию фасадов Дома на набережной. Работы на площади более 44 тысяч квадратных метров должны завершить в 2027 году.

Жилой комплекс на улице Серафимовича, доме 2, построили в 1931 году по проекту Бориса Иофана. Специалистам предстоит восстановить поврежденную штукатурку, отреставрировать декоративные элементы, балконы, входные группы и цоколь, а также обновить металлические конструкции и водосточную систему. При этом исторический облик и оригинальную цветовую гамму здания сохранят.

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