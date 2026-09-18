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18 сентября, 18:15

Общество

Туроператоры не зафиксировали массовых жалоб россиян на COVID в Таиланде

Фото: depositphotos/wjarek

Туроператоры и страховые компании не фиксируют роста обращений от российских туристов в Таиланде, которые могли бы указывать на массовое распространение коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

В АТОР подчеркнули, что поводов для беспокойства у отдыхающих нет. Уровень аннуляций путевок в Таиланд остается в пределах обычного сезонного показателя. Отказов от поездок из-за опасений заразиться коронавирусом также не зафиксировано.

Информация о вспышке коронавируса появилась в телеграм-канале SHOT. По данным СМИ, туристы заболевают целыми компаниями.

Как рассказала Валерия из Владивостока, она с друзьями отправилась в Таиланд в начале осени, а через несколько дней у всех поднялась температура, начались ломота и боль в горле. ПЦР сделали трое, COVID подтвердился только у одного. Друзья быстро поправились после приема противовирусных препаратов, а самой девушке пришлось досрочно возвращаться в Россию и лечиться дома.

С симптомами коронавируса столкнулась и Дина из Воронежа, прилетевшая с семьей в Таиланд в начале сентября. Вирус одолел всех на восьмой день отдыха. По словам других отдыхающих, местные врачи сами предлагают заболевшим сдавать тесты на COVID, ссылаясь на вспышку. На этом фоне часть тех, кто планировал провести ближайший отпуск в королевстве, уже решила отказаться от поездки.

Согласно информации журналистов, заболеваемость COVID в Таиланде сейчас растет примерно на 15 тысяч случаев в неделю. По данным тайского Минздрава, с 1 января по 15 сентября выявили 135 667 случаев заболевания и зарегистрировали 26 смертей. При этом нынешний рост считается незначительным – показатели остаются ниже, чем в последние 2–3 года.

Ранее Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта и АТОР из-за информации об отравлении российских туристов. Отмечалось, что десятки российских туристов отравились в люксовых отелях. Среди симптомов – диарея и слабость.

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