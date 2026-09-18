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18 сентября, 18:44

Политика

2 млн избирателей проголосовали электронно в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 2 миллиона человек приняли участие в первом дне выборов в Госдуму в рамках электронного голосования. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе.

Руководитель штаба Вадим Ковалев отметил, что в этот день, пятницу, многие москвичи уезжают на дачу в Подмосковье или в другие соседние регионы, но благодаря возможности проголосовать дистанционно им не придется менять планы.

"Кроме того, онлайн удобно проголосовать в том числе поздно вечером и ночью, после закрытия участков", – добавил Ковалев.

Проголосовать электронно можно со своих устройств на elec.mos.ru или на участках с помощью терминалов. Отдать свой голос на сайте могут совершеннолетние жители Москвы с постоянной регистрацией и полной учетной записью на mos.ru. Столичные избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Сделать выбор в электронном формате можно на любом из них.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что абсолютное большинство жителей Москвы принимают участие в выборах в Госдуму при помощи онлайн-голосования. Мэр выразил благодарность горожанам за активную гражданскую позицию.

Выборы депутатов ГД и муниципальных депутатов района Щукино проходят до 20 сентября. Гости Москвы, заранее подавшие заявления, также могут проголосовать за депутатов Госдумы в городе, а избиратели из Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей дополнительно получили возможность выбрать высших должностных лиц.

ОШ: электронным голосованием в Москве воспользовались 2 млн человек

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