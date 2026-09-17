Уролог Гладышев: укол для увеличения полового члена грозит сепсисом и смертью

Житель столицы стал импотентом из-за укола для увеличения полового члена, сообщили СМИ. Чем опасны такие процедуры и есть ли шанс вернуть мужское здоровье после них, разбиралась Москва 24.

Наоборот, уменьшился

Укол гиалуроновой кислоты в половой член ради его увеличения обернулся для 35-летнего москвича потерей мужского здоровья, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным СМИ, пострадавший решился на такой шаг, побоявшись полноценной операции. Увидев рекламу в соцсетях, он обратился к "специалисту", предложившему инъекцию филлера на основе гиалуроновой кислоты. Процедуру пообещали сделать за 40 минут, и обхват должен был увеличится от 1,3 до 3 сантиметров. Мужчина согласился и заплатил за инъекцию 20 тысяч рублей.

Однако после укола развилась инфекция, началось нагноение, плюс в лобковой зоне образовался свищ. Помимо этого, у мужчины диагностировали половую дисфункцию и уменьшение первоначального размера органа. Гель пришлось удалять хирургически.

Андролог Ника Ахвледиани рассказала журналистам, что процедура особенно популярна среди зумеров, которые ищут варианты подешевле, но тем самым рискуют навсегда остаться без эрекции. Врачи же фиксируют рост обращений для устранения последствий бюджетных филлеров.



Портал Data Pandas в 2025 году сопоставил средние размеры полового члена у мужчин из 142 стран. По итогам исследования средняя длина эрегированного органа в мировом масштабе составила 13,12 сантиметра. Для России этот показатель оказался выше – 14,16 сантиметра. Отдельно в медицине существует диагноз, связанный с недостаточным размером полового члена: у взрослых он устанавливается, если в полностью вытянутом состоянии длина составляет менее 7 сантиметров.



Ради мужского здоровья россияне нередко прибегают к сомнительным практикам. Ранее в соцсетях вирусился тренд "сперммаксинг" – стремление сильного пола повысить фертильность с помощью лайфхаков, БАДов и упражнений. Среди советов встречались, например, погружение половых органов в ледяную воду, употребление сырого чеснока и аюрведических добавок, а также отжимания и высокобелковые обеды.

Вместе с тем вырос и спрос на домашние тесты качества спермы, в том числе на российских маркетплейсах: производители утверждают, что активность клеток можно оценить камерой телефона.

"Прямой путь к гибели"

По оценке уролога-андролога Владислава Гладышева, введение гиалуроновой кислоты в область гениталий – массовое явление среди россиян, и практикуют подобное не только мужчины. Женщины тоже прибегают к уколам в интимную зону для повышения чувствительности: особенно это распространено среди тех, кому больше 45 лет, находящихся в браке или имеющих молодого партнера, отметил он в беседе с Москвой 24.

Попытки увеличения полового члена – как в длину, так и в толщину – известны с давних времен. В частности, врач напомнил случаи, когда мужчины практиковали введение вазелина под крайнюю плоть, из-за чего развивалось воспаление – олеогранулема. В результате формировался рубец, кожа становилась измененной и твердой на ощупь.

С тех пор как фармацевтические фирмы продвинули препараты гиалуроновой кислоты, ее, по словам Гладышева, вводят "куда угодно и кому угодно".





Владислав Гладышев уролог-андролог И здесь есть несколько проблем. Во-первых, это часто делают непрофессионалы, во-вторых, это нередко происходит в антисанитарных условиях. В-третьих, это вводится не туда, куда надо. Тот случай, который описан, скорее всего, происходил именно в антисанитарных условиях, и препарат мог быть левым.

Когда вопрос касается интимных вещей, люди часто пользуются советами из соцсетей, и им все это кажется простым и недорогим. В то время как врачебная манипуляция предполагает поход в клинику, выявление показаний и противопоказаний, а также проверенные методики, отметил врач.

"В конкретном случае, скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела. Основную функцию эрекции выполняют именно они – губчатые образования, которые наполняются кровью и обеспечивают напряжение. Если там оказывается что-то, нарушающее кровоснабжение, кровь не может поступить нужным образом", – пояснил уролог.

Важный элемент этих тел – внутренняя выстилка сосудов (эндотелий). Когда его функция нарушена или он погиб в результате воспаления, эрекция наступать не может: желание остается, а физической возможности нет.





Владислав Гладышев уролог-андролог Антисанитария может вызвать не только гнойное воспаление, но и инфицирование болезнями, серьезно влияющими на общее здоровье. Это способно привести к сепсису, впоследствии ампутации и даже к смерти, потому что этот орган очень слабо защищен иммунной системой. Если развивается сепсис, особенно на фоне другого заболевания, это прямой путь к гибели.

В то же время при травматической импотенции существуют реконструктивные операции – протезирование, фаллопластика, рассказал врач.

При этом во многих случаях такие действия не имеют показаний по здоровью, а призваны решить исключительно психологические проблемы и личные комплексы, заключил он.

