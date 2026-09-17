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17 сентября, 18:37

Культура

Режиссер Звягинцев признался, что финальный кадр "Минотавра" снят на смартфон

Фото: ТАСС/АР/Millie Turner

Финальный кадр фильма "Минотавр" был снят на обычный смартфон. Об этом в интервью "Афише Daily" рассказал режиссер Андрей Звягинцев.

"Про свинцовые облака. Такой финал родился благодаря тому, что мой давний друг Володя Мишуков отправил мне на телефон этот видеофайл", – поделился кинематографист.

По его словам, Мишуков снял облака через иллюминатор самолета, они получились абсолютно недвижимыми, словно мобильный телефон был впаян в фюзеляж.

Звягинцев отметил, что видео в высоком разрешении вошло в фильм практически без изменений. Режиссер увидел в этом особую связь: его дебютная картина "Возвращение" завершалась черно-белыми фотографиями, тоже сделанными Мишуковым, а теперь "Минотавр" заканчивается монохромным изображением того же автора.

"Моя фильмография складывается в фигуру рондо", – добавил он.

Премьера "Минотавра" состоялась 19 мая на 79-м Каннском кинофестивале. Фильм завоевал Гран-при и приз за лучший саундтрек. Картина снята совместно с французскими компаниями CG Cinéma Шарля Жиллибера и MK Productions.

Ранее режиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что приступил к работе над сценарием нового фильма. Худрук театра "Мастерская "12" отметил, что картина может получить название "Русский овощ".

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