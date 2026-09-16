Михалков рассказал о работе над сценарием нового фильма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Режиссер, народный артист РСФСР и художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никита Михалков приступил к работе над сценарием нового фильма, сообщает ТАСС.

"Хочу поделиться тем, что пишу сценарий для своего фильма. Надеюсь на сотрудничество", – указал режиссер.

Михалков отметил, что картина может получить название "Русский овощ".

Ранее Михалков предложил учредить премию имени режиссера Алексея Балабанова. По его словам, претендовать на награду могли бы молодые деятели искусств. В качестве приза он предложил выдавать им маленькую копию памятника Балабанову.

Между тем Михалков заявлял, что российская культура не понесла потерь из-за отъезда ряда артистов. По его мнению, многие покинувшие страну артисты приняли решение отказаться от своего прошлого и прежних ценностей. Режиссер назвал это трагедией и признался, что не испытывает к ним сочувствия.

