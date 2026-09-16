Пожар на стройрынке в подмосковном Одинцове локализован

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Пожар на строительном рынке в подмосковном Одинцове локализован на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

"5 строений размером в плане 60 на 8 метров каждое, деревянно-щитовые, одноэтажные, обшитые металлом, кровля строений металлическая по деревянной обрешетке", – перечислены в сообщении объекты, которые охватил огонь.

В ведомстве уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал. К тушению пожара привлечены 52 человека и 17 единиц техники.

Возгорание произошло в деревне Наро-Осаново на 73-м километре Минского шоссе 16 сентября. Сперва сообщалось, что загорелись 2 торговых ряда. Позже площадь пожара разрослась. При этом тушение оказалось осложнено высокой пожарной нагрузкой.