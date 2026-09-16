Путин призвал россиян обязательно прийти на выборы

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Владимир Путин попросил россиян обязательно прийти на выборы депутатов Госдумы. Об этом он заявил в обращении к гражданам.

Президент призвал реализовать свое конституционное право, принять обдуманное и ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества.

По его словам, результат выборов станет ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить суверенитета и права определять судьбу самостоятельно. Выборы покажут, что страну никому не удастся ни расколоть, ни запугать.

"Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России!" – подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что значение имеет голос каждого избирателя. От выбора граждан зависит, кто будет представлять интересы людей в федеральном парламенте, регионах и на местном уровне. Кроме того, российский лидер назвал ведущуюся в стране избирательную кампанию значимой и определяющей.

"Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине", – заявил Путин.

Вместе с тем президент обратил внимание, что масштабная кампания проводится в условиях спецоперации. По его словам, граждане знают, за что сражается Россия.

"Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее", – напомнил он.

Также российский лидер выразил уверенность в том, что победу на выборах одержат самые достойные кандидаты и настоящие патриоты. Те, кто делом доказал преданность Родине и готовность защищать страну от любых угроз.

Также он отметил, что участие в избрании депутатов Госдумы впервые после воссоединения с Россией получат жители Донбасса и Новороссии.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут 18–20 сентября. Всего в рамках единого дня голосования в 2026 году состоится более 2,2 тысячи избирательных кампаний, по итогам которых предстоит заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия готова к провокациям Запада на предстоящих выборах.