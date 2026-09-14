Пискарев: СМИ более десяти стран Европы ведут кампанию против выборов в Госдуму

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СМИ более чем 10 недружественных стран Европы ведут скоординированную кампанию по дискредитации предстоящих выборов в Госдуму. Об этом заявил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, сообщается в ее телеграм-канале.

По его словам, зарубежные издания распространяют однотипные, ложные тезисы о предстоящем голосовании. Таким образом, западную аудиторию заранее готовят к заявлениям о непризнании результатов выборов под предлогом якобы массовых нарушений.

Пискарев также заявил, что материалы о нелегитимности, по мнению недружественных стран, российских выборов планируют использовать в Брюсселе для обоснования новых антироссийских санкций.

Он сообщил, что в сентябре в Европарламенте прошли открытые консультации депутатов с представителями "российской оппозиции за рубежом". Собранные там материалы, по его словам, могут стать основой для заявлений после завершения избирательных процессов.

Кроме того, глава думской комиссии связал эту тему с докладом генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе о нарушениях прав человека.

"Тема дискредитации российских выборов активно входит в официальную повестку представительных органов Евросоюза, Совета Европы и западных СМИ", – сказал Пискарев.

Он назвал происходящее частью стратегии по дестабилизации России и прямым вмешательством в ее внутренние дела.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

В Москве проголосовать можно будет как онлайн, так и на избирательных участках. Дистанционное голосование пройдет с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября, участки будут открыты все три дня с 08:00 до 20:00.

Жители других регионов, находящиеся в Москве в дни выборов, также смогут проголосовать за депутатов Госдумы на столичных участках. Для этого им необходимо заранее воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и подать заявление до 14 сентября.