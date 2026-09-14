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14 сентября, 14:26

Политика

Песков прокомментировал появление БПЛА возле поезда с европейскими чиновниками

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Российские военные выполняют свои задачи по всей территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о БПЛА, якобы пролетевшем в опасной близости от поезда, в котором находились представители Евросоюза, передает сайт "Комсомольской правды".

Утверждалось, что инцидент произошел вблизи польско-украинской границы. Официального подтверждения деталей произошедшего ни с одной стороны пока не поступало.

"Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи по всей территории Украины и продолжат это делать", – подчеркнул Песков.

Ранее он заявил, что Россия приветствует любые призывы к Украине остановить удары по мирной экономической инфраструктуре. Как сказал представитель Кремля, любые государства могут использовать свое влияние на Украину, чтобы подтолкнуть ее к большей гибкости и приблизить урегулирование конфликта.

При этом представитель Кремля уточнил, что некоторые ошибочно полагают, будто Киев имеет потенциал противостоять давлению Москвы.

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