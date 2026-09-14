Боец Том Аспинэлл освободил титул чемпиона UFC из-за проблем с глазом

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Британский боец Том Аспинэлл по собственной инициативе освободил чемпионский титул UFC в тяжелом весе из-за травмы. Об этом британец сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Спортсмен пока не может получить медицинский допуск к боям из-за продолжающихся проблем с глазом.

"Я перенес несколько операций, несчастных случаев и инфекций и сделал все возможное, чтобы вернуться. Но сейчас сроки моего возвращения неизвестны", – написал Аспинэлл.

Боец отметил, что сам попросил руководство UFC разрешить ему освободить пояс, поскольку не хочет задерживать развитие дивизиона.

Травму глаза Аспинэлл получил осенью 2025 года после тычков от Сирила Гана в титульном поединке. У британца выявили травму мягких тканей и повреждение мышцы глаза, из-за чего у спортсмена двоится в глазах. Также врачи обнаружили перелом внутренней стенки правой глазницы.

Ранее российский боец смешанных боевых искусств Ислам Махачев победил ирландца Иана Мачадо Гэрри и защитил титул UFC в полусредней весовой категории. Поединок состоялся на турнире UFC 330 в Филадельфии.