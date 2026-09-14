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14 сентября, 18:33

Шоу-бизнес

Внешность 19-летнего сына актера Киллиана Мерфи Арана вызвала резонанс в соцсетях

Фото: ТАСС/Zuma/Phil Lewis

Внешность сына ирландского актера Киллиана Мерфи Арана вызвала огромный резонанс в соцсетях. Многочисленные реакции от пользователей появились на странице шотландской телеведущей Джоди Маккаллум в соцсетях, которая опубликовала видео с 19-летним юношей.

Аран посетил специальный показ в Лондоне новой комедии от HBO "Молодость", в которой исполнил роль проблемного подростка. Парень дал интервью на красной дорожке в сером свитере поверх белой футболки и черных брюках. Видео с ним набрало 4,4 миллиона просмотров.

Пользователи положительно оценили видео, увидев схожесть отца и сына во внешности, манере речи и языке тела.

Ранее стало известно, что британский актер Том Холланд возглавил рейтинг самых кассовых артистов в истории кино. Суммарные сборы фильмов с его участием превысили 15,48 миллиарда долларов. Подняться на первую строчку Холланду помогли блокбастеры "Человек-паук: Новый день" и "Одиссея". Их совокупные сборы превысили 4 миллиарда долларов.

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