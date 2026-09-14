Два 25-летних бегуна умерли во время полумарафона в Англии

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Двое 25-летних участников полумарафонского забега Great North Run в Англии скончались после того, как им стало плохо на дистанции. Об этом сообщает BBC со ссылкой на организаторов соревнования.

Мужчины были родом с северо-востока Англии. Медики, дежурившие на трассе, пытались оказать им помощь, однако спасти их не удалось. Точные причины смерти установят позднее. Организаторы выразили соболезнования семьям скончавшихся.

Забег проводился в 45-й раз, в нем приняли участие 63 тысячи человек. Среди участников был премьер-министр Великобритании Энди Бернэм.

Ранее 16-летний спортсмен скончался во время велогонки на северо-западе Франции. По данным СМИ, во время соревнования у него случился сердечный приступ, в результате чего спортсмен упал на землю. Спасатели попытались оказать помощь юноше, однако тот умер.