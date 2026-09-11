Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 18:43

Общество
Главная / Истории /

Педиатр Осипов: 10-ступенчатый уход за кожей младенца может вызвать аллергию и экзему

"Подставила под химикаты": почему уход за кожей может покалечить детей

Блогер из Лос-Анджелеса столкнулась с волной критики после того, как показала 10-ступенчатый уход за кожей пятимесячной дочери. Чем опасны такие процедуры для младенцев и где граница между заботой и ее чрезмерностью, разбиралась Москва 24.

"Уход за кожей из 10 шагов"

123RF.com/uladzimirzuyeu

Инфлюенсер из Лос-Анджелеса Слоан Берд попала под волну хейта из-за того, что опубликовала в соцсетях серию фото с описанием вечерней рутины своей пятимесячной дочери Мари. Особое внимание привлекла карточка под названием "Уход за кожей из 10 шагов, начиная с момента рождения". На кадрах видно, как Берд протирает щеку малышки ватным диском, однако, какие именно средства она использует, блогер не уточнила.

Помимо этого, в сторис были и другие процедуры: включение белого шума, приглушенный свет, принятие ванны и объятия "кожа к коже" перед сном. По словам Берд, такой набор помогает ребенку спать больше восьми часов.

Классический 10-ступенчатый уход – система послойного очищения, увлажнения и питания кожи. Обычно она включает снятие макияжа, очищение маслом, умывание пенкой, отшелушивание, тонизирование, эссенцию или сыворотку, тканевую маску, крем для глаз, крем для лица и защиту от солнца.

В комментариях пользователи крайне неоднозначно отреагировали на такую рутину. Многие даже предположили, что информация про многоступенчатый уход была попыткой блогера пошутить.

"Что может быть нужно ребенку, кроме чистоты и увлажнения. Таким образом ей можно навредить", "мне все равно, если это шутка, такого не должно быть. Дети сидят в соцсетях, они могут начать использовать такой уход после этих постов, уверенные, что так можно даже младенцу. Это опасно", "она серьезно поставила своего маленького ребенка под косметические химикаты ради привлечения внимания", – написали другие пользователи.

Сама Берд по большей части игнорирует негатив и не раскрывает подробностей ухода за кожей ребенка. В то же время некоторые в Сети положительно отнеслись к ее практикам.

"Эта "карусель" – буквально золото. Спасибо, что поделились. Это потрясающе", "моя мама начала ежедневно ухаживать за моей кожей с младенчества и до сих пор у меня гладкая, сияющая и мягкая кожа, независимо от макияжа. Это могут быть масла для массажа и крема для увлажнения и присыпка", "пожалуйста, поделись схемой 10-ступенчатого ухода. Мне нужно узнать это", – писали комментаторы.

"Серьезный риск"

123RF.com/liudmilachernetska

Никакие пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить, рассказал Москве 24 врач-педиатр, заслуженный врач России Андрей Осипов.

Кожа у ребенка очень нежная и имеет свои особенности: она склонна к быстрому всасыванию различных веществ, в том числе химических. Главным образом это может вызвать аллергические реакции – как минимум сыпь.
Андрей Осипов
врач-педиатр, заслуженный врач России

Если используется какое-то токсическое для ребенка вещество, есть риск возникновения различных экзем и поражений в виде язв. А при всасывании добавок, которые содержатся в кремах, может быть общее токсическое действие на организм.

"В моей практике были такие случаи – правда, в давние времена, когда была мода обрабатывать кожу детей скипидаром. Это приводило буквально к токсическому отравлению, и ребят приходилось спасать в реанимационном отделении. Поэтому все, что связано с нанесением на детскую кожу каких-то сложных составов, – серьезный риск", – поделился эксперт.

Что касается пилингов или скрабов, ничего из этого также нельзя наносить на кожу ребенка, уточнил врач.

"Скрабы используются у взрослых для очищения кожи и отшелушивания ороговевших частей. У детей кожа нежная и имеет свои особенности, поэтому такие вещества категорически противопоказаны и могут вызвать повреждения. Не нужно изобретать какие-то новшества, если есть классическая, проверенная схема ухода", – добавил Осипов.

Отступать от нее возможно, если у ребенка есть заболевания кожи, но в таком случае используются определенные препараты только под наблюдением лечащего врача.

Новорожденным какое-то время рекомендуется использовать кипяченую воду и только. Для детей постарше существуют специальные средства – шампуни, кремы, мази, мыла. Обычные, которые используются для взрослых, не подходят.
Андрей Осипов
врач-педиатр, заслуженный врач России

Врач рекомендовал родителям обязательно смотреть пометку на упаковке, что средство может использоваться у детей. Вместе с этим там часто указывают и возраст ребенка – и это неслучайно. Чем он младше, тем более бережным обязан быть уход за кожей и тем меньше токсичных веществ должно содержаться в средствах.

По словам врача, использовать более взрослую косметику можно с 14–15 лет, но опять же есть специальные средства для подросткового периода, которые учитывают особенности кожи в это время. После 18 наступает возраст, когда разрешено применять взрослую косметику и пробовать такие схемы ухода. Однако и в этом случае необходимо смотреть за реакцией кожи, заключил педиатр.

Читайте также


Веткина Анастасия

обществодетиистории

Главное

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика