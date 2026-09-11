Дожди ожидаются в Москве в течение следующей недели

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Дожди придут в Москву на следующей неделе. Об этом РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Синоптик уточнила, что осадки не исключены в течение всей недели, однако в понедельник, 14 сентября, будет преимущественно без осадков.

"Все остальные дни будут с дождем, преимущественно небольшим", – отметила она и добавила, что при этом сохранится теплая погода, будут прояснения и солнце.

Ранее Макарова заявила, что в выходные, 12 и 13 сентября, в Москве прогнозируется комфортная погода без осадков. В ночь на субботу температура воздуха составит 8–10 градусов, днем – до 17–19 градусов. В воскресенье в ночное время температура составит от 6 до 8 градусов, а днем сохранится на уровне предыдущего дня.