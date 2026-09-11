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Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе могут вырасти до 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом он сообщил журналистам в ходе рабочего визита в Индию.

По словам главы государства, причиной станут ошибки Европы в энергетической сфере. Он отметил, что биржевые трейдеры не думают о техническом состоянии хранилищ и физических объемах, а стремятся поднять газ, закупленный по более низким ценам.

Российский лидер напомнил, что ранее Москва предлагала Евросоюзу сохранить сложившиеся отношения в энергетике, поставляя газ по 150–180 долларов за тысячу кубометров. Однако европейцы настояли на переходе к биржевому ценообразованию.

"Мы им говорили: газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится – у вас только цены выросли", – добавил он.

Путин подчеркнул, что сейчас Россия продает газ по долгосрочным контрактам с привязкой к стоимости нефти и нефтепродуктов, которые формируются рыночным путем.

Ранее СМИ сообщали, что полный отказ от импорта российского газа оказался бы болезненным для европейских избирателей. По данным журналистов, Европа исчерпала возможности для заметных дипломатических шагов против России, а оставшиеся меры давления требуют значительных затрат и сложны в реализации.

Между тем в МИД РФ заявили, что решение европейских стран отказаться от российского газа негативно отразилось на их экономике и уровне жизни граждан. Кроме того, это сказывается на всех сферах соцобеспечения.