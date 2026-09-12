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12 сентября, 05:13

Политика

Захарова заявила, что Азия не поддалась на шантаж Запада по энергоносителям РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий

Азиатские государства не поддались на давление Запада, пытавшегося помешать их закупкам российских энергоносителей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мудрость и опора на исторический опыт позволили странам Азии, крупнейшим и разным, принять по-настоящему взвешенное решение и не допустить разрушительного влияния на их энергетическую политику со стороны ряда западных стран и структур", – сказала Захарова, которую цитирует ТАСС.

По словам Захаровой, на азиатские страны оказывалось колоссальное давление по разным направлениям – от неучастия в форумах, проходящих в России, до присоединения к западным санкциям. Особую озабоченность вызывал энергетический кластер.

Она отметила, что события февраля–марта 2026 года и то, что последовало за ними, стали аргументом в пользу тех, кто говорил о недопустимости превращения энергетического сотрудничества в поле политических битв.

Дипломат добавила, что политика, экономика и энергетика взаимосвязаны, но речь идет не о здоровом протекционизме, а о "политических игрищах", когда незаконными и неэффективными шагами пытаются решить вопросы в ущерб стабильности.

"Сиюминутная выгода, конъюнктура момента, влияние на завтрашние котировки акций на Нью-Йоркской бирже – вот что стоит за этим. Можно не то что рискнуть, а газануть по полной. Ну вот газанули", – сказала она.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что европейская экономическая модель долгое время опиралась на дешевые энергоресурсы из России, открытую мировую торговлю и растущий доступ на китайский рынок. Однако сейчас эти основы разрушаются, в том числе из-за отказа от российских энергоносителей.

Владимир Путин допустил, что цены на газ в Европе могут вырасти до 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. По его словам, причиной станут ошибки Европы в энергетической сфере. Он отметил, что биржевые трейдеры не думают о техническом состоянии хранилищ и физических объемах, а стремятся поднять газ, закупленный по более низким ценам.

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