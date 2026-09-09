Юрист Шайдуллина: за домогательства сотруднику бара Nebar грозит 1 год тюрьмы

Девушка обвинила бар-менеджера петербургского заведения Nebar в домогательствах, когда он принимал ее на работу. В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты. Как на это отреагировали владельцы бара и что делать соискателям в подобных случаях, разбиралась Москва 24.

"Концепция – зажать девочку в углу"

Скандал вокруг бара Nebar разгорелся в Санкт-Петербурге: 20-летняя москвичка обвинила бар-менеджера заведения в домогательствах во время попытки устроиться туда на работу после переезда.



По данным СМИ, контакт менеджера по имени Илья девушке дал бывший работодатель. Представитель бара должен был рассказать об условиях, после чего можно было выйти на стажировку.



Однако девушка заболела, поэтому попросила перенести первый день. С этого момента собеседник стал называть ее "прогульщицей" и "проказницей" и велел придумать себе "наказание". Девушка старалась не обострять ситуацию и предложила генеральную уборку в заведении, но получила ответ, что это "уже не личное".



Следующим шагом стала просьба прислать фото для оценки внешнего вида девушки на сменах. В голосовом сообщении менеджер изложил корпоративные стандарты заведения, которые не отличаются скромностью.





Илья менеджер Дресс-код у нас по будням, в принципе, есть. Небольшая форма, но это потом. Вообще, что-то классное, клубное и прочее. Вот в выходные, естественно, что-то такое сексуальное и прочее. Так как мы работаем, естественно, с гостями, и девочка за баром всегда должна быть конфеткой.

Также выяснилось, что после оформления в штат еще и предусмотрена фотосессия – в нижнем белье на мотоцикле.



На стажировку девушка так и не явилась, однако спустя время сама возобновила переписку из-за острой необходимости в работе. В ответ менеджер напомнил, что раньше ее "хотел" и "ждал", а она не пришла, и поинтересовался, что она теперь может ему предложить. Девушка объяснила: она намерена работать по найму и выполнять обязанности бармена.



Она предложила альтернативу – поговорить по телефону или встретиться на рабочем месте, но такой вариант собеседнику не подошел. Позже он позвал ее в апартаменты вечером, а когда она попыталась выяснить смысл встречи, заявил, что пока не знает, "что может ей предложить".



После публикации истории Илья извинился перед соискательницей и пояснил, что часть переписки якобы вел не он, а его друг. К этому моменту вакансия в баре уже была закрыта.



Основатель сети Nebar Павел Чесноков подтвердил, что ему известно о появившихся публикациях, и заявил, что компания разбирается в деталях, сообщает "Газета.ру".



В то же время директор по развитию сети Глеб Докучаев заявил в соцсетях, что менеджер заведения не выходил за рамки установленных в сети правил. Предложение провести собеседование в апартаментах он обосновал ссылкой на опыт русских художников Репина и Брюлова, которые, как он утверждает, нередко организовывали работу из дома.



"В Nebar действительно сексуальные бармены. Они раскрепощены, постоянно флиртуют. Вся концепция строится на этом. С девочкой можно обменяться телефонами, потанцевать на стойке, зажать девочку в углу", – сказал он.



По информации журналистов, девушка собирается подать заявления в полицию и трудовую инспекцию.

"Серьезный риск для работодателя"

Предложение приехать в апартаменты или сняться в нижнем белье в обмен на возможность трудоустройства – серьезный тревожный сигнал, констатировала в разговоре с Москвой 24 учредитель HR-агентства, карьерный консультант Зилина Султанова.

"Даже если руководитель впоследствии назовет это шуткой, проверкой на стрессоустойчивость или инициативой отдельного сотрудника, для кандидата это показатель небезопасной и непрофессиональной среды", – отметила она.



В подобных ситуациях специалист рекомендовала соискателям не продолжать коммуникацию и обязательно сохранить переписку, голосовые сообщения, контакты и другие подтверждения происходящего.





Зилина Султанова учредитель HR-агентства, карьерный консультант Не стоит удалять сообщения или пытаться самостоятельно выяснять отношения. Если подобное происходит на этапе найма, можно обратиться напрямую к руководителю сотрудника или в HR-службу компании, если она есть. Это позволяет организации как минимум провести внутреннюю проверку и дать оценку действиям подчиненного.

При этом не каждое неэтичное или неприятное предложение автоматически является нарушением именно трудового законодательства. Юридическая оценка зависит от конкретных обстоятельств и доказательств, объяснила Султанова. Также ответственность компании не только в том, чтобы нанять человека, но и в том, чтобы обеспечить понятные и профессиональные правила взаимодействия с кандидатами.

"Любые предложения, связанные с внешностью, сексуализированным контентом или личными встречами вне рабочего процесса, особенно если они каким-либо образом увязываются с получением работы, должны восприниматься как серьезный репутационный и этический риск для работодателя", – пояснила HR.



Если уже на этапе собеседования работодатель переходит личные границы, не стоит игнорировать этот сигнал в надежде, что после трудоустройства ситуация изменится, заключила она.

"Права нарушаются"

Реагировать на провокационные действия работодателя при трудоустройстве нужно объективно, отметила в разговоре с Москвой 24 юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Видя, что права нарушаются, незамедлительно стоит сообщить либо вышестоящему руководителю, либо в государственные органы: прокуратуру, Государственную инспекцию труда – с соответствующим заявлением. Можно также написать в средства массовой информации для оглашения подобных историй.

При этом зачастую подобные действия исходят не от руководителя компании, а его подчиненных. Начальство же может быть даже не в курсе такой практики, напомнила Шайдуллина.

"Девушке, конечно, нужно отказаться от такого предложения. А если речь идет о чем-то, связанном с нижним бельем или интимными фотосессиями, я бы рекомендовала обратиться еще и в правоохранительные органы", – добавила юрист.

По ее мнению, подобное предложение может быть квалифицировано по статье о понуждении к действиям сексуального характера (133 УК РФ), за что грозит от штрафа до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 1 года.



"Если же рассматривать предоставление интимных фотосессий как условие устройства на работу, с точки зрения трудового права это можно расценить как завышенные требования, носящие дискриминационный характер", – пояснила Шайдуллина.

Согласно Трудовому кодексу, подобные действия запрещены, поэтому у соискателя есть правовые инструменты для защиты, заключила она.

