Bloomberg: саудовский фонд может купить Savvy Games для слияния с Electronic Arts

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Суверенный фонд Саудовской Аравии изучает возможность покупки Savvy Games и ее последующего слияния с собственной видеоигровой компанией Electronic Arts Inc. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, объединение позволит создать одну из крупнейших в мире игровых компаний. Руководство фонда рассчитывает, что такая сделка обеспечит более эффективное управление активами в игровой индустрии. В случае успеха фонд получит контроль над активами онлайн-игр на сумму 214 миллиардов долларов, уточняют журналисты.

При этом СМИ отмечает, что сделка вряд ли будет заключена, пока Savvy Games не завершит приобретение китайской компании – разработчика мобильных игр Moonton за 6 миллиардов долларов.

Ранее японская видеоигровая компания Sega зарегистрировала в России свой товарный знак. Соответствующее заявление поступило в Роспатент в июне прошлого года. В мае 2026-го ведомство одобрило заявку на регистрацию.

Таким образом, Sega сможет использовать новую марку для продажи на территории России программ для компьютеров и смартфонов, одежды, обуви, игрушек, а также для предоставления рекламных, финансовых и образовательных услуг.