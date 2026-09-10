Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Производственный цех загорелся в Тверской области. Площадь возгорания составляет 2,4 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, пожар происходит по адресу город Вышний Волочек, улица Ржевский тракт. При прибытии первых пожарных расчетов наблюдалось открытое горение производственного цеха.

Ранее крыша школы № 65 загорелась в Тюмени. Площадь возгорания составила 3,6 тысячи "квадратов". В момент ЧП людей в здании не было, пострадавших нет. Тушением огня занимались 50 специалистов и 10 единиц техники.

Позднее пожар удалось ликвидировать. Прокуратура Восточного административного округа города начала проверку после случившегося. Ведомство проконтролирует соблюдение прав учащихся при организации образовательного процесса, а также ход и результаты процессуальной проверки.