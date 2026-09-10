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10 сентября, 20:47

Шоу-бизнес

Блогер Анастасия Титова сообщила о потере третьего ребенка

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/kisatif.8

Супруги-блогеры Анастасия и Даниил Титовы потеряли третьего ребенка. Об этом девушка сообщила в соцсетях.

"Ребят, к сожалению, мы потеряли малыша. Не знали, как рассказать. Это случилось на 8-й неделе", – рассказала Титова.

Анастасия и Даниил Титовы – популярные тиктокеры, у девушки около 2 миллионов подписчиков. Пара познакомилась в пермском TikTok-хаусе "Пентхаус", после чего начала встречаться и поженилась.

У супругов двое детей: сын Эмиль, родившийся 18 января 2022 года, и дочь Оливия, появившаяся на свет 19 ноября 2023 года. В настоящее время семья живет в Москве, снимает семейный контент и сотрудничает с брендами.

Ранее стало известно, что актриса Мирослава Карпович, известная по роли в сериале "Папины дочки", впервые станет мамой. Новостью о беременности она поделилась во время поездки в автосалон, где выбирала машину для большой семьи. По словам Карпович, в новом авто все смогут расположиться.

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