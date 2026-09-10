Актриса Мирослава Карпович ждет ребенка

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/m1r0slava_karpovich

Актриса сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович впервые станет мамой. О беременности она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), показав округлившийся живот, передает "Газета.ру".

40-летняя артистка поделилась новостью во время поездки в автосалон, где выбирала машину для большой семьи. По словам Карпович, новый автомобиль должен быть удобным для длительных поездок и гастролей – в нем можно не только сидеть, но и лежать, делать массаж и разогревать еду.

"И так как у нас скоро прибавление в семье... очень классно, что мы сможем расположиться в нашем маленьком домике на колесах со всеми удобствами", – подчеркнула актриса.

Ранее актриса и фигуристка Катя Старшова, известная по роли Пуговки в "Папиных дочках", рассказала, что успела выйти замуж и развестись. По словам артистки, она зарегистрировала брак в Грузии, а ее бывшим мужем стал партнер, с которым она каталась в паре.

Старшова объяснила, что регистрация была нужна для упрощения совместного проживания на круизном лайнере, где она работала. Личность бывшего супруга актриса раскрывать не стала.