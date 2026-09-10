Чемпиона UFC Махачева наградили орденом Почета Республики Дагестан II степени

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Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин наградил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева орденом Почета Республики Дагестан II степени. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

Награду вручили за большие заслуги в развитии физической культуры, спорта и за высокие спортивные достижения.

Ранее Махачев победил ирландца Иана Мачадо Гэрри и защитил титул UFC в полусреднем весе. Он установил рекорд по продолжительности победной серии, продлив ее до 17 поединков.

До этого в ноябре 2025 года боец первым из российских спортсменов стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях.