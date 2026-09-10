Федерация бокса России определила состав сборной на чемпионат Европы

Фото: depositphotos/SergeyNivens

Определился состав сборной России по боксу для участия в чемпионате Европы в Софии с 17 по 25 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию бокса страны.

В национальную команду вошли 10 спортсменов. Страну в весовой категории до 50 килограммов представит Баир Батлаев, до 55 килограммов – Вячеслав Рогозин, до 60 килограммов – Всеволод Шумков, до 65 килограммов – Расул Магомедов, до 70 килограммов – Сергей Колденков. В категории до 75 килограммов выступит Исмаил Муцольгов, до 80 килограммов – Чеэрав Ашалаев, до 85 килограммов – Дмитрий Карманов, до 90 килограммов – Рамазан Дадаев. В весе свыше 90 килограммов Россию представит Давид Суров.

Главный тренер мужской сборной Виктор Фархутдинов похвалил состав и заявил, что команда рассчитывает завоевать как можно больше золотых медалей и занять первое место в общекомандном зачете. По его словам, сборная планирует взять четыре золота.

Международная организация World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов 30 июля. Боксеры вновь могут участвовать в чемпионатах с флагом и гимном страны.

Помимо этого, Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза также ратифицировала участие спортсменов в соревнованиях под национальной символикой. Однако Международная федерация гимнастики допустила исключения для турниров, запланированных до майского решения.