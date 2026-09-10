В России создадут препарат для лечения зависимости от сосудосуживающих капель

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Ученые создают лекарственное средство для лечения зависимости от сосудосуживающих капель. Об этом на пресс-конференции сообщила доцент кафедры фармакологии Института фармации имени А. П. Нелюбина Сеченовского университета, кандидат биологических наук Сусанна Сологова, передает газета "Известия".

По ее словам, длительное применение сосудосуживающих средств формирует не только привычку, но и провоцирует изменения в слизистой оболочке носа. При такой зависимости возможны нарушения сосудистого тонуса, ухудшение состояния эпителия и усиление отека.

В настоящее время на рынке представлены в основном однокомпонентные средства, влияющие лишь на отдельные механизмы. Из-за этого пациентам приходится принимать сразу несколько препаратов, чтобы облегчить состояние.

"Пациенты принимают сразу несколько препаратов, чтобы облегчить состояние, воздействуя на все звенья патогенеза. И это, конечно же, очень значимо снижает комплаентность, приверженность пациентов к лечению", – пояснила Сологова.

Уточняется, что новая разработка, в отличие от существующих средств, нацелена на комплексное воздействие. Формула воздействует сразу на несколько механизмов развития ринита, что должно усилить эффект терапии.

Ранее врач-отоларинголог Дарья Харина предупредила, что сосудосуживающие и гормональные спреи при неправильном использовании могут вызвать атрофию слизистой и привести к перфорации в носовой перегородке. Появляются язвы и сухие корочки, и, если их сковырнуть, можно вызвать перфорацию ткани. Поэтому, уточнила специалист, ни в коем случае нельзя трогать сухую перегородку носа.