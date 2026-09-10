Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 19:07

Общество

В России создадут препарат для лечения зависимости от сосудосуживающих капель

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Ученые создают лекарственное средство для лечения зависимости от сосудосуживающих капель. Об этом на пресс-конференции сообщила доцент кафедры фармакологии Института фармации имени А. П. Нелюбина Сеченовского университета, кандидат биологических наук Сусанна Сологова, передает газета "Известия".

По ее словам, длительное применение сосудосуживающих средств формирует не только привычку, но и провоцирует изменения в слизистой оболочке носа. При такой зависимости возможны нарушения сосудистого тонуса, ухудшение состояния эпителия и усиление отека.

В настоящее время на рынке представлены в основном однокомпонентные средства, влияющие лишь на отдельные механизмы. Из-за этого пациентам приходится принимать сразу несколько препаратов, чтобы облегчить состояние.

"Пациенты принимают сразу несколько препаратов, чтобы облегчить состояние, воздействуя на все звенья патогенеза. И это, конечно же, очень значимо снижает комплаентность, приверженность пациентов к лечению", – пояснила Сологова.

Уточняется, что новая разработка, в отличие от существующих средств, нацелена на комплексное воздействие. Формула воздействует сразу на несколько механизмов развития ринита, что должно усилить эффект терапии.

Ранее врач-отоларинголог Дарья Харина предупредила, что сосудосуживающие и гормональные спреи при неправильном использовании могут вызвать атрофию слизистой и привести к перфорации в носовой перегородке. Появляются язвы и сухие корочки, и, если их сковырнуть, можно вызвать перфорацию ткани. Поэтому, уточнила специалист, ни в коем случае нельзя трогать сухую перегородку носа.

Россияне потратили на капли для носа 41 млрд рублей в 2025 году

Читайте также


медицинаобщество

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика