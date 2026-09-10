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10 сентября, 18:23

Политика

Песков заявил, что разговоров об энергетическом перемирии с Украиной нет

Фото: kremlin.ru

На текущий момент предметные обсуждения о возможности заключения энергетического перемирия с Украиной отсутствуют, сообщил, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Украина предлагает не всеобъемлющее урегулирование конфликта, а временное прекращение боевых действий в энергетической сфере, которая для нее является наиболее уязвимой. В то же время российские вооруженные силы систематически и целенаправленно наносят удары по объектам на территории Украины в ответ на атаки со стороны противника.

"Киевский режим в очень сложной ситуации. И поэтому, естественно, киевский режим предлагает не урегулирование, которое будет навсегда и которое будет полностью соответствовать нашим интересам, а предлагает перемирие в той области, которая является ахиллесовой пятой", – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков уточнил, что условия Москвы для остановки украинского конфликта остаются прежними. Они фактически не поменялись по сравнению с тем, что было озвучено Владимиром Путиным два года назад.

Представитель Кремля также отмечал плачевное положение Украины. С его слов, в стране стремительно ухудшается экономическая ситуация.

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Сюжеты: Спецоперация на Украине , Переговоры по Украине
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