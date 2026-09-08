Автоэксперт Зенкевич призвал сократить период замены масла при бензине ниже Евро-5

Нефтяные компании нарастили поставки топлива на внутренний рынок, в том числе за счет бензина более низкого экологического класса, заявили в Минэнерго РФ. Ранее временные трудности с бензином фиксировались на отдельных АЗС после ударов украинских БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам. Не вредит ли такое горючее автомобилям, разбиралась Москва 24.

Наполнение рынка

Внутренний рынок России насыщается топливом в том числе за счет импорта и поставок горючего экологических классов К2–К4 (соответствует стандартам Евро-2–Евро-4), доложили в Минэнерго на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака. Кроме того, информация о классе топлива теперь должна размещаться на информационных табло колонок, в уголках потребителя и в чеках.

В правительстве отметили, что Новак призвал продолжить системную работу по насыщению внутреннего рынка топливом, справедливому распределению ресурсов и поддержанию обоснованных цен. Кроме того, оптимизируются графики плановых ремонтов на НПЗ для минимизации рисков сокращения предложения. Ряд заводов завершит работы в ближайшее время, что позволит значительно стабилизировать ситуацию, подчеркнули власти.

Ранее на фоне атак украинских БПЛА на нефтяную инфраструктуру России в ряде регионов вводились временные ограничения на отпуск топлива и возникали очереди на заправках. Владимир Путин заявлял, что все возникшие сложности решаются и находятся на контроле правительства.

В частности, для стабилизации ситуации кабмин разрешил продажу на АЗС топлива ниже класса "Евро-5" с 1 сентября. Предполагается, что мера продлится до 30 июня 2027 года, при этом водители сами смогут выбрать бензин с учетом его характеристик, отмечали в Минэнерго.

В то же время была усилена защита инфраструктуры. Ранее Владимир Путин рассказал в рамках Восточного экономического форума 3 сентября, что за пару дней до этого российские военные отразили атаку ВСУ на три нефтеперерабатывающих завода. Ранее же глава государства назвал беспилотники главным вызовом, с которым Россия успешно справляется. В ответ на атаки по гражданской инфраструктуре и НПЗ вооруженным силам были даны указания подготовить массированные удары по объектам украинской энергетики, сообщил президент РФ.

"Накопительный эффект"

Бензин класса "Евро-5" отличается от Евро-2–4 содержанием серы, сернистых соединений, свинца и некоторых металлов, рассказал Москве 24 независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

"Россия отказалась от Евро-3 в 2016 году, но автомобили, конструктивно рассчитанные на топливо такого класса, выпускались еще несколько лет после этого и ездили без смертельных последствий. Речь идет не о годе выпуска, а о годе разработки конструкции", – подчеркнул эксперт.

По его словам, наибольшему воздействию такого топлива подвержены самые современные модели, разработанные в последние 2–4 года, однако мгновенного выхода из строя точно не будет.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Сернистые соединения откладываются на каталитическом элементе, часть пролетает насквозь (платина плохо их нейтрализует), вылетают в трубу и оседают нагаром на свечах и поверхности цилиндра. Это накопительный эффект – нужно постоянно ездить на таком бензине, чтобы машина вышла из строя, – и это месяцы, а не дни.

Также специалист указал на путаницу понятий экологического класса и октанового числа.

"На частных заправках могут "бодяжить" бензин высокого октанового числа с низким – тогда оно становится ниже, что способен скомпенсировать электронный октан-корректор. Однако впоследствии это может привести к выходу двигателя из строя", – пояснил он.

По мнению эксперта, при использовании топлива ниже класса "Евро-5" нет необходимости чаще менять масло: бензин не влияет на его состояние. При этом топливный фильтр не задерживает сернистые соединения.

Тем не менее он рекомендовал уделять больше внимания диагностике: регулярно проверять свечи и цилиндры с помощью эндоскопа, а также ежемесячно заезжать на сервис, чтобы вовремя заметить появление красного нагара на свечах.

"Нужен усиленный контроль"

Автоэксперт Иван Зенкевич отметил, что поставляемое на российские АЗС топливо так или иначе соответствует определенному стандарту качества, так как "это не подпольное производство". Однако бензин ниже Евро-5 не рекомендуется для современных автомобилей, особенно турбированных и тонко настроенных.

"Из-за разницы в характеристиках (температура горения, смазывающие свойства) может выйти из строя топливная система", – сказал он в беседе с Москвой 24.





Иван Зенкевич автоэксперт Ремонт очень индивидуален, зависит от марки, года и других нюансов. Сказать, сколько это стоит, невозможно: может потребоваться замена, и это дорого, обычно больше 100 тысяч рублей.

При этом Зенкевич не согласился с мнением, что в новых условиях не нужно чаще менять масло. Наоборот, привычный период в 7–10 тысяч километров пробега стоит сократить до 3–5 тысяч.

"Запчасти не готовы к изменению класса топлива, а значит, нужен усиленный контроль. Но в целом все зависит от автомобиля: старые машины (2013-й год и старше) могут нормально переваривать такой бензин, а новые едут с трудом. Лично я использую присадки для улучшения качества топлива, но считаю это скорее психологической поддержкой", – сказал он.

В то же время эксперт согласился с необходимостью чаще проверять состояние свечей.

"Если почувствовали, что с машиной что-то не так, лучше заехать на сервис и проконсультироваться. Топливный насос может полететь, но это бывает и совпадением: устройство уже подходило к смерти, а бензин стал последней каплей", – отметил специалист.

По его словам, невозможно визуально отличить бензин Евро‑2 от Евро‑5. Оттенки цвета и интенсивность запаха зависят от состава присадок, а не от экологического класса топлива. Достоверно определить класс можно только с помощью химической экспертизы, заключил Зенкевич.

"Надо сохранять все чеки"

Эксперт по топливному рынку Дмитрий Прокофьев в беседе с телеканалом Москва 24 предостерег от излишних надежд на импортный бензин. По его словам, доля поставок из-за рубежа незначительна по сравнению с объемами, необходимыми для покрытия внутреннего спроса. Это позволяет несколько смягчить ситуацию, но системного решения проблемы не дает.

Специалист рекомендовал автовладельцам тщательно фиксировать информацию о приобретаемом топливе.





Дмитрий Прокофьев эксперт по топливному рынку В любом случае сейчас надо сохранять все чеки, все данные о том, было приобретено на той или иной заправке – на всякий случай. Потому что, мало ли, что будет с двигателем. И, соответственно, нужно на заправке прямо спрашивать о том, какой бензин заливается. Закон "О защите прав потребителей" никто не отменял.

Выбирая между топливом более низкого октанового числа или пониженного экологического класса, Прокофьев призвал ориентироваться на конкретный двигатель. В любом случае интервал замены масла придется сократить и запастись качественным материалом.

Кроме того, в условиях современного топливного рынка необходимо особенно тщательно следить за состоянием мотора, заключил специалист.

