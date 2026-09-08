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08 сентября, 17:06

Шоу-бизнес

Телеведущий Дибров опроверг слухи о проблемах с сердцем

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Телеведущий Дмитрий Дибров опроверг слухи о проблемах с сердцем. Об этом он заявил в ходе разговора с журналистом Георгием Иващенко для проекта "Proпуск".

В беседе обсуждалось изменение внешности Диброва. Нутрициолог Екатерина Гусева, которая сопровождала телеведущего на светском мероприятии, допустила, что их совместная работа может перерасти в масштабный проект длительностью три месяца. Сам Дибров заявил о намерении показать аудитории процесс собственных перемен.

Когда журналист спросил о возможных проблемах с сердцем, шоумен ответил эмоционально. Он назвал такие сведения слухами.

"Это сплетни, это плевки. У меня никогда не было проблем с сердцем. С чем-то другим было, а сердце у меня самое здоровое на земле!" – заявил Дибров.

После этих слов телеведущий прекратил разговор и покинул Иващенко, использовав при уходе нецензурную лексику в его адрес.

В июне Дибров попал в больницу после падения с лестницы во время отдыха в московском ночном клубе. Его бывшая супруга Полина уточняла, что телеведущему провели операцию после перелома руки.

При этом СМИ писали, что у Диброва после случившегося якобы появилась неподвижность прооперированной конечности. Телеведущий опроверг эту информацию.

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