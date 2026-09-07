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07 сентября, 12:08

Шоу-бизнес

Сергей Светлаков опроверг слухи о проблемах со здоровьем

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Российский актер и шоумен Сергей Светлаков объяснил свои регулярные поездки в дорогостоящую детокс-клинику. Артист опроверг слухи о проблемах со здоровьем на съемках проекта "Хочу на ТНТ".

По словам Светлакова, около десяти лет он старается раз в год проходить полную проверку организма и совмещать обследования с отдыхом. При этом артист подчеркнул, что посещение клиники не связано с какими-либо заболеваниями или его психологическим состоянием.

Светлаков рассказал, что во время таких поездок выбирает программу "антистресс", тогда как его жена предпочитает общее оздоровление. Артист добавил, что в его программе больше времени на отдых – прогулки в лесу и процедуры в джакузи.

Также шоумен высказался о парах из шоу-бизнеса, которые публично демонстрируют идеальные отношения. По его мнению, такие представления не соответствуют действительности.

Актер отметил, что он и его коллеги в обычной жизни такие же люди, как и все остальные – могут ссориться, находиться в плохом настроении и сталкиваться с бытовыми проблемами.

Ранее сообщалось, что заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали для прохождения планового обследования. По словам источника, знакомого с ситуацией, состояние женщины не вызывает опасений, причин для беспокойства нет.

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