У телеведущего Генри Коула обнаружили рак

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Hanry Cole

Британский телеведущий Генри Коул рассказал, что у него обнаружили онкологическое заболевание. 62-летний мужчина сообщил об этом в видео, опубликованном в его профиле в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Коул, известный по передачам "Шоу мотоциклов" и "Величайшие в мире мотопробеги", не уточнил диагноз, но поделился, что опухоль расположена в животе. Заболевание находится на начальной стадии. Со слов ведущего, по прогнозам врачей, он должен восстановиться уже в 2027 году.

Из-за предстоящего лечения Коул будет вынужден перенести часть запланированных выступлений. Телеведущий извинился перед зрителями за изменения в графике.

Ранее на 81-м году жизни скончался британский актер Тим Карри, сыгравший клоуна в фильме "Оно" 1990 года. Причиной смерти стали последствия рака почки и ишемической болезни сердца. После перенесенного в 2012 году инсульта Карри был прикован к инвалидному креслу и практически не появлялся на публике.