Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова

Фото: groznyiy.dzvr.ru

Владимир Путин подписал указ о присвоении железнодорожной станции Грозный имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Документ размещен на портале опубликования правовой информации.

Ранее жители московского района Бирюлево Восточное предложили присвоить Проектируемому проезду № 5437 имя Героя Советского Союза Василия Трушечкина. В сентябре 1943 года в ходе Черниговско-Припятской наступательной операции при форсировании Десны во главе штурмовой группы он переправился через реку не замеченным для нацистов.

В результате врага удалось выбить с позиций передового охранения, после чего младший лейтенант повел своих товарищей в новую атаку. В бою он получил тяжелое ранение, но все равно продолжал сражаться.

Вместе с тем провести ревизию названий улиц, учреждений и общественных пространств планировалось в Крыму. Некоторые из них могут быть переименованы.

Как пояснял глава республиканского парламента Владимир Константинов, анализ необходим, чтобы увидеть негативный исторический след в некоторых из наименований. Такие объекты могут получить имена выдающихся военачальников, ученых, деятелей культуры.

