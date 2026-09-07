Бородин призвал изымать на нужды СВО имущество иноагентов, дискредитирующих ВС РФ

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал конфисковывать имущество иностранных агентов, дискредитирующих российскую армию, в пользу нужд СВО и семей участников спецоперации. Об этом сообщает RT.

Бородин напомнил, что с 1 сентября вступил в силу закон, который позволяет арестовывать имущество релокантов, находящихся за границей и нарушающих российское законодательство. В перечень правонарушений, за которые может быть наложен арест, входит распространение фейков и дискредитация армии.

"У нас есть много командиров, героев России. Заслуженные участники СВО, которые заслуживают внимания. И я считаю, что вот именно эти деньги должны пойти на покупку недвижимости, на какие-то поощрения, на членов их семей, на реабилитацию", – заявил Бородин.

Ранее суд оштрафовал актера Семена Трескунова (признан в России иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Уточнялось, что мужчина признан виновным в непредоставлении в уполномоченный орган сведений, предусмотренных российским законодательством. Размер назначенного судом штрафа составил 50 тысяч рублей.

