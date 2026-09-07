Предстоящая ночь в Москве может стать самой холодной с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Предстоящая ночь в Москве может оказаться самой холодной с начала календарной осени. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

По словам синоптиков, в Москве 8 сентября на фоне облачности с прояснениями температура воздуха составит 6–8 градусов, осадков не ожидается. В Подмосковье местами возможен небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до 3–8 градусов. Метеорологи также прогнозируют северо-западный ветер, порывы которого составят 6–11 метров в секунду.

Согласно данным главной городской метеостанции на ВДНХ, самая низкая ночная температура с начала сентября фиксировалась дважды – 1 и 6 сентября, когда термометры показывали 11,6 градуса.

Днем 8 сентября в столичном регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Москве температура составит 15–17 градусов, по области – 12–17 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление, но ослабнет до 4–9 метров в секунду.

Минувшей ночью, 7 сентября, на метеостанции ВДНХ столбик термометра опустился до 10,1 градуса, а самой холодной точкой региона стал Волоколамск, где температура составила 7,2 градуса.

При этом бабье лето в Москве будет недолгим и дождливым. Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что потепление ожидается с 9 по 14 сентября. Экстремальных изменений атмосферного давления метеоролог не прогнозирует. Однако, по его словам, всю неделю и в выходные давление будет ниже нормы.

